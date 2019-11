Le président Moon Jae-in reprend le travail après les obsèques de sa mère

Photo : YONHAP News

Le président de la République a dû mettre entre parenthèses les affaires de l’Etat afin de se recueillir, comme il se doit, pendant trois jours suite à la mort de sa mère. Il a repris officiellement son travail à la Cheongwadae aujourd’hui.Moon Jae-in a souhaité, sans une certaine émotion, que sa chère mère puisse retrouver son époux et ses parents au Ciel, elle qui a mené une vie mouvementée. En effet, la défunte a dû fuir sa ville natale, à savoir Hungnam, qui se situe désormais en territoire nord-coréen, lors de la guerre fratricide de 1953. Elle n’aura pu exaucer de son vivant son vœu pieu de refouler les terres de son enfance. Le président n’a pas oublié de remercier profondément ses compatriotes qui l’ont réconforté dans son deuil.Le pape François a envoyé un message de condoléances au chef de l’État sud-coréen, dont la famille est catholique. Moon Jae-in a tenu à organiser les obsèques de sa mère dans la stricte intimité. Il a reçu exceptionnellement quelques ambassadeurs étrangers et les chefs des partis politiques sud-coréens.Le président de la République, même en plein deuil, a demandé à son gouvernement et aux milieux politiques de se consacrer pleinement à la gestion des affaires de l’Etat. De retour à la Cheongwadae, il devrait replonger rapidement dans son travail tout en se remettant doucement de ses émotions. En effet, il s’envolera dès dimanche pour la Thaïlande qui accueillera le 35e sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) qui se tiendra du 3 au 5 novembre.