Missiles nord-coréens : « une menace pour la région pacifique » selon un sous-secrétaire d’État américain

Photo : YONHAP News

Immédiatement après le tir de deux projectiles effectué hier après-midi par la Corée du Nord, le sous-secrétaire d’État américain chargé des affaires politiques et militaires a exprimé son inquiétude devant des journalistes à l’issue d’un séminaire tenu hier à Washington.D’après la Voix de l’Amérique (VOA), Clarke Cooper a qualifié cet essai d’ « attitude très inappropriée » et qu’une telle démarche pourrait constituer une menace, non seulement vis-à-vis de la Corée du Sud et du Japon mais aussi pour les autres pays du Pacifique. Tout en reconnaissant qu’il reste encore bel et bien un espace de dialogue et que le président Donald Trump reste très ouvert dans le cadre des pourparlers avec le pays communiste, il a affirmé que de telles provocations ne profitaient pas à l’avancement des négociations.Interrogé sur un éventuel assouplissement des sanctions contre le royaume ermite, le diplomate américain s’est contenté d’affirmer que Washington ne desserrait pas, pour le moment, l’étau.Enfin, quant à l’évocation récente, par le régime de Kim Jong-un, d’une « nouvelle voie », l’officiel américain a coupé court en estimant que c’était simplement pour voir la réaction des Etats-Unis. Pour rappel, le vice-ambassadeur de la Corée du Nord auprès des Nations unies avait averti que si les Etats-Unis préféraient recourir à la force pour dénucléariser la péninsule, Pyongyang n’avait d’autre choix que de s’engager dans une « nouvelle voie ».