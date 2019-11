La Cheongwadae sur le banc de l’inspection parlementaire

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a mené une inspection du cabinet, du conseil de la sécurité nationale ainsi que du groupe de sécurité au service du président de la République. Les deux camps politiques se livrent une véritable guerre autour de ce sujet d’actualité.Le Parti Liberté Corée (PLC), premier parti d’opposition, a appelé les conseillers-clés de Moon Jae-in à démissionner afin d’assumer leur responsabilité suite au scandale « Cho Kuk », et cela sans attendre que leur chef se décide à remanier le secrétariat. Petit rappel : à la mi-octobre, l'ancien ministre de la Justice, soupçonné de corruption, a fini par démissionner, un mois après avoir été nommé à ce poste.A ce propos, le secrétaire général du chef de l’Etat a préféré esquiver la question en se contentant de dire qu’il agirait comme il le faut et au moment où il le faudrait. Noh Young-min a souligné que tous les efforts avaient été déployés pour lutter contre le favoritisme et l’injustice, mais que les résultats n’étaient pas encore à la hauteur des attentes des sud-Coréens.Quant au Minjoo, le parti au pouvoir, il a tenté de soutenir la Cheongwadae au sujet de la récente provocation nord-coréenne. Il partage ainsi l’opinion du conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, selon laquelle l’alliance Séoul-Washington est toujours solide et qu’il n’y a aucune raison de la mettre en doute.Chung Ui-yong a certes reconnu que les relations intercoréennes faisaient face à certaines difficultés, mais il a promis de faire en sorte qu’elles progressent dans un cercle vertueux.