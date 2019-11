Les « deux anges de l’île Sorok » possiblement en lice pour le prix Nobel de la paix 2020

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud souhaiterait rendre hommage à l’amour et au dévouement dont deux infirmières autrichiennes ont fait preuve en s’occupant des lépreux de l’île Sorok située dans la province de Jeolla du Sud, au sud-ouest du pays.Il s’agit de Marianne Stoeger et de Margareth Pissarek aujourd’hui âgées respectivement de 85 et 84 ans. Sorties d’une école d’infirmières à Innsbruck en Autriche, elles sont arrivées au pays du Matin clair, la première en 1962 et la seconde en 1966, afin de se rendre sur cette île pour s’occuper de sud-Coréens atteints de la lèpre pendant plus d’une quarantaine d’années. En novembre 2005, alors qu’elles se sentaient trop affaiblies pour soigner leurs patients, elles ont quitté l’île, ne laissant qu’une lettre derrière elles.Un comité national a été fondé pour les faire nommer au prix Nobel de la paix. Composé de personnalités venues de différents horizons, il a lancé une pétition en ce sens en novembre 2017. Hier, lors d’une conférence de presse, ce groupe a annoncé qu’il avait récolté, jusqu’à présent, environ 1 010 000 signatures. L’Association des infirmiers de Corée a rejoint ce mouvement, soulignant l’acte noble qu’ont eu ces deux infirmières et qui inspirent une certaine fierté dans le milieu. Selon elle, le Conseil international des infirmiers (CII) a promis de soutenir cette démarche.Le comité et la préfecture de Jeolla du Sud envisagent de présenter une lettre de recommandation en faveur des deux infirmières autrichiennes au comité du prix Nobel de la paix en Suède en 2020, l’année où sera célébré le 200e anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, l’infirmière symbolisé tel un ange de miséricorde.