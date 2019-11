Le « Korea Sale Festa » ouvre aujourd’hui

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que débute le « Korea Sale Festa ». Il durera jusqu’au 22 novembre prochain aussi bien en ligne que dans les magasins.Le gouvernement sud-coréen a créé cet événement annuel de grandes soldes à l’instar du « Black Friday » américain. La nouvelle édition 2019 se démarque des précédentes, car elle est préparée à l’initiative du secteur privé.Par ailleurs, alors que, jusqu’à l’année dernière, le « Korea Sale Festa » débutait fin septembre, il ouvre cette année le 1er novembre afin de rivaliser avec le « Black Friday » aux Etats-Unis et « la fête des célibataires » en Chine, qui commencent respectivement le 29 novembre et le 11 novembre.Pour ces soldes, participent pas moins de 650 entreprises, dont les géants de la distribution tels que Lotte et Shinsegae, ainsi que les plateformes e-commerce comme e-Bay Korea.