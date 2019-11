La Corée du Sud commence le mois de novembre comme elle a terminé le mois d’octobre. En effet, pour le troisième jour consécutif, le pays du Matin clair jouit d’un grand soleil sur tout le territoire. Les nuages se font toujours aussi rares, mais la pollution de l’air est un peu plus forte que les journées précédentes.Du côté des températures, les maximales seront de 20°C pour Séoul, 21°C pour Daejeon, 22°C sur l’île de Jeju et 23°C pour Busan et Daegu.