BTS : 150e fois au top de la liste « Social 50 » de Billboard

Photo : YONHAP News

Le boys band sud-coréen BTS occupe la première place de la dernière liste « Social 50 » publiée le 31 octobre par le magazine américain Billboard, et cela pour la 150e fois. Il bat en même temps son propre record mondial, en conservant son trône pour la 120e semaine consécutive.La liste hebdomadaire « Social 50 » sert à mesurer l’influence des artistes sur Internet. C’est Next Big Sound qui comptabilise les données sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Youtube, comme le nombre de followers, la quantité et la fréquence des commentaires, le nombre de visionnages, etc.Aucun autre artiste que BTS n’a occupé autant de fois le premier rang de ce tableau, excepté Justin Bieber avec 163 premières places.Le septuor sud-coréen a tout récemment achevé sa tournée mondiale « Love Yourself : Speak Yourself » qui est passée dans 23 villes pendant un an et deux mois. Mais son aventure ne s’arrête pas là. Le mois prochain, BTS participera au « 2019 Mnet Asian Music Award » à Nagoya au Japon.