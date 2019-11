Moon et Abe échangent une poignée de main pendant 8 secondes à Bangkok

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen a entamé hier sa visite de trois jours à Bangkok, en Thaïlande, afin de participer à une série de sommet organisée par l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean).Lors d’une séance rituelle de photos collective, précédant un dîner gala destiné aux représentants des 18 pays participants, Moon Jae-in et Shinzo Abe se sont retrouvés brièvement. Le président de la République et la Première dame Kim Jung-sook ont échangé des poignées de mains chaleureuses avec le Premier ministre japonais et son épouse.Ces retrouvailles entre les deux hommes, qui sont les premières depuis la mise en place par Tokyo des restrictions sur les exportations vers Séoul, n’ont duré que huit secondes. Leur dernière rencontre remonte à il y a quatre mois. C’était en marge du sommet du G20 à Osaka.Lors du sommet de l'Asie orientale auquel prennent part tous les dix Etats membres de l'Asean, ainsi que l’Australie, la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Russie, le président sud-coréen sollicitera un soutien pour la transformation de la DMZ en une zone de paix internationale.Les efforts de Moon seront également concentrés sur la préparation des sommets sud-coréens avec l’Asean et le Mékong, qui débuteront le 25 novembre dans la ville de Busan en Corée du Sud.