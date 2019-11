La communauté coréenne en Chine souhaite mettre sur les rails le « train pour la paix »

Photo : KBS News

Les expatriés coréens résidant en Chine se sont rassemblés, hier, à Dalian pour lancer le projet d'un « train pour la paix ». Il s'agit d’une locomotive qui reliera cette ville de la province du Liaoning, située au nord-est de la Chine, à Séoul, en passant par Pyongyang. L’objectif est de célébrer le deuxième anniversaire du sommet intercoréen tenu le 27 avril 2017 au village de Panmunjom séparant les deux Corées.427 passagers, un chiffre symbolique représentant la date du sommet (4.27) prendront place dans ce train qui voyagera cinq jours durant. Ce projet de voyage pour la paix a déjà reçu quelque 390 demandes d'inscription de ressortissants coréens des quatre coins du monde. Selon les organisateurs, la Corée du Nord s'est montrée intéressée par cette initiative et ce circuit qui traversera la péninsule coréenne.Le train, qui devra passer la zone démilitarisée (DMZ), devra faire l’objet d’autorisations de la part des deux frères ennemis, ainsi que de la Chine et du Commandement des Nations unies (UNC). Le projet dépendra également du déroulement des pourparlers nucléaires entre Pyongyang et Washington.