Crash d’hélicoptère : 2 corps des 7 victimes retrouvés et identifiés

Photo : YONHAP News

Les corps de deux victimes du crash d'un hélicoptère de pompier, survenu le 31 octobre près des îlots de Dokdo, ont été identifiés grâce aux résultats des tests d'ADN. D’après les Garde-côtes coréens (KCG), il s'agit de ceux d’un commandant de bord adjoint, âgé de 40 ans, et d’un mécanicien de 46 ans.Rappelons que l'hélicoptère, qui comptait à son bord sept personnes dont un blessé, s'est abîmé en mer de l'Est dans la nuit de jeudi à vendredi, peu de temps après son décollage.Les garde-côtes ont réussi hier après-midi à remonter la coque de l’appareil. Mais aucune victime n'a été retrouvée dans la carcasse.Dans la nuit d’hier, quatre hélicoptères et avions ainsi que 12 navires ont été déployés afin de retrouver les cinq victimes toujours portées disparues.Les opérations de recherche des corps, suspendues à cause des mauvaises conditions météorologiques, seront reprises ce soir suivant l’évolution du temps.La coque de l'hélicoptère sera transportée à l'aéroport de Gimpo afin de déterminer les causes de l'accident.