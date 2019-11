Séoul-Washington : discussion pour une possible suspension d’un exercice militaire aérien conjoint

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis envisagent de suspendre l’exercice aérien « Vigilant Ace », effectué conjointement chaque mois de décembre.Beaucoup misent sur une telle décision, compte tenu du fait que la Corée du Nord, qui s’y oppose, mène un dialogue avec l’administration américaine.Lancée en 2015 sous le nom « Pen-ORE », cette manœuvre militaire rebaptisée « Vigilant Ace » et qui se déroule tous les ans à la fin de l’année, mobilise de nombreux avions de l’armée de l’air sud-coréenne et de l’US Air Force.L'éventuelle suspension de cet exercice sera tranchée aux alentours de l’ouverture d'une nouvelle réunion consultative sur la sécurité entre les deux alliés (SCM), prévue pour mi-novembre.