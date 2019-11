Kiet : les exportations de semi-conducteurs progresseront à partir de 2020

Photo : YONHAP News

En stagnation jusqu’en février dernier, les exportations de semi-conducteurs sud-coréens ont retrouvé un certain dynamisme depuis le mois de juillet et devrait croître l’année prochaine. C’est ce que prédit l’Institut coréen pour l'économie industrielle et le commerce (Kiet).Effectivement, les ventes à l'étranger de semi-conducteurs « made in Korea », du 1er au 20 octobre, ont progressé en valeur de 3 % par rapport à la même période au mois de juillet. Les exportations de ces produits durant les neuf premier mois de 2019 ont accusé une baisse de 25 % comparé à 2018, année qui a enregistré d’excellentes performances, mais restent toujours au-dessus de la moyenne annuelle depuis 2014.Plus précisément, les exportations vers la Chine ont reculé face à l’intensification du conflit commercial Washington-Pékin, alors que celles vers le Vietnam ont évolué notamment grâce à la délocalisation d’usines à l’étranger, effectuée par des entreprises sud-coréennes dans le secteur de l’électronique.Afin de soutenir son optimisme, l’Institut a mis en avant la hausse prévue de la demande des semi-conducteurs sans mémoire, indispensables dans le cadre du développement de technologies liées à l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets et les voitures autonomes. Il n'a néanmoins pas oublié de mettre en garde contre la guerre commerciale sino-américaine ainsi que la montée du protectionnisme au niveau international.