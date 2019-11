Une délégation diplomatique nord-coréenne entame une tournée en Europe

Photo : Getty Images Bank

Une délégation dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Kim Son-gyong a entamé samedi dernier une tournée dans divers pays européens dont la Pologne et la Finlande. C'est ce qu'on a appris de la KCNA, l'agence de presse du pays communiste, qui n'a cependant pas dévoilé plus de détails sur l'objet et le programme de ce déplacement.Ce voyage diplomatique est d'autant plus intéressant qu’il comprend la Suède, le pays qui a accueilli le mois dernier les pourparlers de travail sur le nucléaire nord-coréano-américains. Le ministre suédois des Affaires étrangères pourrait donc en profiter pour demander aux diplomates nord-coréens la reprise du dialogue entre les deux pays.En effet, l’émissaire spécial du ministère suédois des Affaires étrangères pour la péninsule coréenne Kent Harstedt a annoncé le 23 octobre lors de son passage à Séoul que son pays enverrait de nouvelles invitations à Pyongyang et à Washington pour que les négociations bilatérales puissent redémarrer à Stockholm.