Washington pourrait annuler son projet de surtaxes sur les véhicules importées

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis pourraient ne pas imposer de droits de douane, pouvant atteindre 25 % sur les voitures et pièces automobiles importées sud-coréennes. C'est ce qu'a suggéré hier, heure locale, le secrétaire au Commerce lors de son interview avec la Bloomberg TV.Lors de cet entretien, Wilbur Ross a fait savoir qu'il avait de bonnes discussions, notamment concernant les investissements sur le marché américain, avec l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud. Dans la foulée, il a laissé entendre que son administration n'aurait peut-être pas besoin de ces taxes, envisagées en vertu de l'article 232.Pour rappel : le président américain Donald Trump a ordonné en février dernier l'imposition de ces droits de douane, s’appuyant sur cet article du « Trade Expansion Act » qui autorise à imposer des sanctions commerciales d’urgence pour des motifs de « sécurité nationale ».Selon les observateurs, en raison de l'amendement de l'accord de libre-échange entre Séoul et Washington conclu l'année dernière, les véhicules importés du pays du Matin clair devraient être exemptés de ces surtaxes.