Moon Jae-in défend le libre-échange pour critiquer les sanctions économiques japonaises

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a participé ce matin à Bangkok, en Thaïlande, au sommet de l'Asean Plus Trois (APT), qui réunit les dix pays membres de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est et les trois pays avoisinants que sont la Corée du Sud, la Chine et le Japon.Dans son discours d’ouverture, Moon Jae-in a insisté sur l’importance du libre-échange face au regain du protectionnisme dans le monde. Ces propos visent à critiquer de façon contournée les restrictions commerciales que le Japon impose actuellement à la Corée du Sud.Le locataire de la Maison bleue a lancé, à plusieurs reprises déjà, un appel public destiné à inciter Tokyo à opter pour un commerce libre et ouvert. Il a par ailleurs plaidé pour un plus large soutien des pays de l'Asean à l'instauration d'une paix durable dans lapéninsule coréenne.Selon la porte-parole de la Cheongwadae, le chef de l’Etat s’est entretenu avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe dans la matinée durant 11 minutes dans une salle d’attente, en attendant le lancement du sommet de l’APT. Les deux leaders ont partagé l’importance des relations bilatérales et confirmé leur volonté de résoudre les problèmes en suspens à travers le dialogue.