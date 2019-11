Un sous-marin sud-coréen de 1 200 tonnes déployé pour un exercice dans le Pacifique

Photo : KBS News

La marine sud-coréenne va prendre part à l’entraînement multilatéral de sauvetage maritime qui se déroule du 4 au 15 novembre au large de l’Australie. Lancée en 2000 à Singapour, cette opération appelée « The Pacific Reach (PACREACH) 2019 » vise à améliorer les capacités de sauvetage des sous-marins lors d’accidents et de renforcer la coopération entre les pays participants.La 8e édition mobilise six pays, à savoir la Corée du Sud, l’Australie, les Etats-Unis, le Japon, la Malaisie et Singapour. Le pays du Matin clair y enverra un sous-marin de 1 200 tonnes baptisé « Yi Sun-sin ».Après la cérémonie d’inauguration qui se tient aujourd’hui, divers programmes sont prévus comme une formation sur les procédures de secours et un symposium médical. L’exercice maritime aura lieu ce vendredi.Les membres d’équipage du sous-marin Yi Sun-sin vont ensuite participer au 66e anniversaire commémoratif de la guerre de Corée qui se tiendra le 16 novembre au Victoria Park, situé en banlieue de Perth en Australie.