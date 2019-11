Chute de l’excédent commercial sud-coréen avec les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Depuis le 1er janvier 2019, date de l’entrée en vigueur de leur accord bilatéral de libre-échange (ALE), l'excédent commercial de la Corée du Sud avec les USA a baissé de 6,8 % en glissement annuel, à un peu plus de 10 milliards de dollars.Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie et l'Association coréenne du commerce extérieur (Kita), les exportations sud-coréennes vers le pays de l'Oncle Sam durant les dix premiers mois de l’année ont atteint 60,73 milliards de dollars, soit 2,2 % de plus qu’il y a un an, et dans l’autre sens, les importations ont enregistré 50,72 milliards de dollars, en hausse de 4,1 %.Suite à la politique visant à diversifier les fournisseurs d'énergie, l'importation du brut pétrolier américain a largement augmenté, tout comme la viande, les pesticides et les médicaments. De son côté, la Chambre de commerce et d'industrie basée à Washington (USTR) s'est félicitée de l'effet bénéfique de l'ALE amendé entre les deux pays, qui réduit notamment les barrières douanières sud-coréennes à l'encontre des voitures importées.Le commerce bilatéral a ainsi progressé malgré de mauvaises performances sur le plan mondial. En effet, les exportations totales des produits sud-coréens ont baissé entre janvier et octobre de 10,3 % et les importations en provenance de tous les pays partenaires ont reculé de 5,8 %.La baisse de l'excédent commercial, accompagnée de la hausse exceptionnelle des échanges économiques, devrait jouer en faveur du pays du Matin clair dans ses relations commerciales avec l'administration américaine. Autrement dit, Séoul pourrait, par exemple, demander à Washington de le retirer de la liste des pays à surveiller en matière de devises.