« Parasite » n’en finit plus de battre des records aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Au 1er novembre, le film « Parasite » de Bong Joon-ho, a récolté pas moins de 5 659 526 dollars depuis sa sortie à la mi-octobre aux Etats-Unis, selon les données du site Box Office Mojo, publiées par CJ ENM.Ce résultat dépasse celui réalisé par le précédent long-métrage du réalisateur sud-coréen « Snowpiercer, le Transperceneige » sorti en 2013 et qui a affiché un total cumulatif de 4 563 650 dollars.La Palme d’Or de la dernière édition du Festival de Cannes a également battu le record de recettes par écran. Avec 128 072 dollars récoltés par salle de projection, il est devenu la production étrangère la plus prometteuse. Et comparé à tous les films sortis aux USA, « Parasite » a établi le chiffre le plus élevé depuis « La La Land » en 2016.Sorti dans 30 pays à travers le globe, la dernière réalisation du cinéaste Bong Joon-ho est devenue le film « made in Korea » le plus rentable projeté dans les salles de 11 pays dont la France, le Vietnam, l’Indonésie et l’Australie. A ce jour, ses recettes internationales sont estimées à plus de 110 millions de dollars.