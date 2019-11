Travail forcé : Moon Hee-Sang propose la création d’un fonds privé

Photo : YONHAP News

Le président de l'Assemblée nationale a déclaré avoir élaboré un projet de loi visant à indemniser les victimes de travail forcé par des sociétés nippones lors de la Seconde guerre mondiale, en collectant des fonds auprès d'entreprises sud-coréennes et japonaises.Moon Hee-sang a tenu ces propos aujourd'hui à Tokyo, où il participe à la 6e édition de la réunion parlementaire du G20.Selon l'agence de presse nippone Kyodo News, l'occupant du perchoir a tenu à préciser que les fonds proviendraient de toute personne souhaitant participer à cette collecte, quelle que soit sa nationalité, et que celle-ci se ferait sur la base du volontariat.En juin dernier, le président sud-coréen Moon Jae-in avait proposé que les entreprises des deux pays voisins couvrent l’indemnisation financière estimée par la Cour suprême sud-coréenne et à laquelle auraient droit les victimes de travail forcé en temps de guerre. Une proposition rejetée par le Premier ministre japonais Shinzo Abe.