Photo : YONHAP News

Alors que le soleil perdure sur la majeure partie du territoire, les températures se font de plus en plus fraîches, surtout en début et en fin de journée. Sur la côte sud de la péninsule, les nuages s’amoncellent et quelques gouttes de pluie pourraient tomber sur l’île méridionale de Jeju.Le thermomètre indiquera des maximales de l’ordre de 20°C pour Séoul, l’île de Jeju et Daejeon, 19°C pour Busan et 18°C pour Daegu.