Moon Jae-in souhaite la prospérité d’une Asie basée sur l'intégration

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud apporte son soutien entier aux efforts que l'Asie de l'Est déploie pour renforcer l'intégration régionale et s'engage à jouer, dans ce cadre, le rôle qui lui est propre. C'est ce qu'a souligné le président sud-coréen Moon Jae-in lors du déjeuner officiel dédié au développement durable qui se tenait aujourd’hui à Bangkok.En visite en Thaïlande pour participer à une série de sommets de l'Asean, le président Moon a ensuite rappelé que l'esprit d'intégration sans exclusion constituait l'une des traditions des pays d’Orient. Avant d'ajouter que cette culture se poursuivait aujourd'hui avec un partenariat pour le développement durable.Le chef de l'Etat a présenté le cas de son pays, premier en Asie à avoir mis en pratique le marché national des quotas de carbone. Selon lui, le pays du Matin clair a établi depuis l'an dernier des objectifs en matière de développement durable ainsi qu’une feuille de route sur l'énergie verte.Le locataire de la Maison bleue s'est également engagé à renforcer la symbiose avec les pays de l'Asean, notamment dans les secteurs où la Corée du Sud excelle. Il s'agit de l'économie hydrogène, des voitures du futur, des villes intelligentes ou de la gestion de ressources hydriques.En outre, Moon Jae-in a promis de doubler l'aide publique au développement (ODA) destinée à la nouvelle région du Sud d'ici 2022. Il n'a pas manqué d'ailleurs de préconiser un plus large soutien des pays participants à la 2e édition du sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), prévu en juin prochain à Séoul.