15 pays de l’Asean et d’Asie-Pacifique d’accord pour signer un traité régional de libre-échange en 2020

Photo : YONHAP News

Les dirigeants des pays membres de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) et de cinq pays de l’Asie-Pacifique sont finalement parvenus à un accord pour signer l’année prochaine un Partenariat économique régional global (RCEP). L’accord est intervenu hier à Bangkok.C’est un projet de traité de libre-échange lancé en 2012 et négocié initialement par 16 nations : les dix membres de l’Asean, la Corée du Sud, la Chine, l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Inde. Cependant, ce dernier n’a pas souhaité rejoindre cette alliance et a annoncé qu’il prendrait sa décision plus tard.Avec l'Inde, troisième plus grande économie asiatique, ce pacte aurait formé un gigantesque espace économique de libre-échange avec près de la moitié de la population de la zone et plus de 30 % du PIB de la planète.L’enjeu est de taille pour le pays du Matin clair. D’autant plus qu’il prend part pour la première fois à un méga traité commercial multinational. Il pourrait en profiter pour accélérer sa nouvelle « politique du Sud » promue par l’administration Moon Jae-in. Une stratégie qui vise à élargir sa coopération avec l’Asean. Cela faciliterait également ses éventuelles frictions commerciales avec le Japon ou la Chine.