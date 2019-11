Washington fait le lien entre sa stratégie indo-pacifique et la nouvelle politique du Sud de Séoul

Photo : KBS News

Aussitôt après que les 15 nations de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) et d’Asie-Pacifique se sont entendues hier à Bangkok pour conclure en 2020 un Partenariat économique régional global (RCEP), le département d’Etat américain a publié un rapport soulignant la coopération entre les pays de la région Indo-Pacifique.Une annonce plutôt exceptionnelle et dont le timing n’est pas anodin non plus. Les Etats-Unis souhaitent en effet faire contrepoids à ce traité érigé par la Chine et rejoint par la Corée du Sud, le Japon et l’Australie.Quoi qu’il en soit, le document comporte une partie qui attire particulièrement l’attention des sud-Coréens. Effectivement, il y est fait le lien entre d’une part, sa vision de l’Indo-Pacifique, et d’autre part la nouvelle politique du Sud menée par Séoul.Washington a ainsi renouvelé son intention de chercher, dorénavant, des points d’intérêts convergents entre les stratégies des deux pays, notamment dans les domaines liés aux femmes, à la cybersécurité et à la santé, entre autres. Lors de sa visite à Séoul en juillet dernier, son secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie orientale et le Pacifique David Stilwell en avait déjà fait mention.