Réserves de change : nouveau record en octobre pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La valeur des réserves de change de la Corée du Sud a atteint un niveau record au mois d’octobre. Selon la Banque de Corée (BOK), elles sont estimées à 406,32 milliards de dollars, soit 3 milliards de dollars de plus que le mois précédent.La BOK attribue cette progression à l’affaiblissement de la monnaie américaine qui a contribué à la revalorisation des devises converties en billet vert, comme l’euro ou le yen. A cela s’ajoute l’augmentation du profit lié au placement en devises étrangères.D’après la banque centrale sud-coréenne, l’indice du dollar US (USDX), composé de six devises étrangères, a enregistré, fin octobre, une baisse de 1,5 % pour atteindre 97,65.Rappelons que la valeur totale des réserves de change du pays du Matin clair a enchaîné les records pendant trois mois consécutifs, entre novembre 2018 et janvier 2019. Depuis, aucun record n’avait été enregistré face à un dollar fort.La Corée du Sud a su se maintenir fin septembre à sa 9e place en matière de montant des réserves de devises étrangères, derrière Taïwan, Hong Kong et l'Inde. La Chine, le Japon et la Suisse occupent, dans l’ordre, les trois premières places.