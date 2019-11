Brève conversation entre Moon Jae-in et Shinzo Abe à Bangkok

Photo : YONHAP News

En voyage à Bangkok, le président sud-coréen et le Premier ministre japonais ont eu hier un entretien bref, peu avant le sommet de l’Asean Plus Trois (APT), qui rassemble les dix pays membres de l’Association des nations du Sud-est asiatique ainsi que la Corée du Sud, la Chine et le Japon.Cet échange imprévu entre Moon Jae-in et Shinzo Abe a duré 11 minutes en présence seulement de leurs interprètes respectifs, « dans une ambiance très cordiale et sérieuse », selon la porte-parole de la Cheongwadae.Les deux hommes ont affiché leurs convergences sur l’importance des relations entre leurs pays et plaidé pour un règlement, par le dialogue, des contentieux bilatéraux. Ils ont également souhaité que les consultations diplomatiques en cours entre les deux voisins aboutissent à un consensus sur les moyens de faire avancer leurs relations de façon substantielle.D’après la Maison bleue, Moon a ensuite proposé d’étudier également l’organisation, si nécessaire, de pourparlers de plus haut niveau. Ce à quoi Abe a répondu : « Travaillons ensemble par tous les moyens possibles pour trouver des solutions ».