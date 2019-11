Pollution de l’air : la Corée du Sud et la Chine renforcent leur coopération

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de l’Environnement Cho Myung-rae et son homologue chinois Li Ganjie ont signé hier à Séoul un plan d'action pour lutter contre la pollution aux particules fines.Lors d'une première consultation de haut niveau entre les autorités des deux pays sur l'environnement, Séoul et Pékin ont décidé de multiplier les échanges de personnels et de technologies afin de renforcer leurs capacités à prévenir les effets de la pollution.D’après Cho, le gouvernement chinois reconnait qu’une part importante des particules fines prélevées en Corée du Sud provient de l'empire du Milieu. De son côté, Li s’est contenté de présenter les efforts de Pékin pour réduire l’impact de la pollution de l’air, sans pour autant évoquer la provenance de la pollution atmosphérique frappant le pays du Matin clair.Enfin, les deux camps se sont engagés à faire front commun face au rejet des eaux contaminées de la centrale de Fukushima dans l’océan Pacifique que le Japon envisage.