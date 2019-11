David Stilwell fait un nouveau déplacement à Séoul

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis pour l’Asie orientale et le Pacifique David Stilwell est attendu ce soir à Séoul. C’est la dernière étape de sa tournée asiatique qui l’a conduit aussi à Tokyo et à Bangkok.Pendant son voyage qui s’étendra jusqu’à jeudi, le diplomate américain s’entretiendra avec de hauts responsables gouvernementaux dont la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha.Le département d’Etat américain avait annoncé fin octobre ce déplacement à Séoul. Il avait alors détaillé que l’alliance entre les deux pays, la coopération en matière de stratégie indo-pacifique de Washington et la nouvelle politique du Sud de l’administration Moon Jae-in seraient au cœur des discussions avec ses interlocuteurs.Par ailleurs, Stilwell devrait demander au gouvernement sud-coréen de maintenir son accord d’échange de renseignements militaires (GSOMIA) avec le Japon. Un accord qui doit expirer le 22 novembre, si le pays du Matin clair ne revient pas sur sa récente décision de ne pas le renouveler.