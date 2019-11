Un film documentaire consacré aux femmes de réconfort est projeté lors d'un festival japonais

Photo : KBS News

Un film documentaire consacré aux femmes de réconfort, autrement appelées wianbu, a finalement été présenté au public, malgré de nombreuses oppositions.D’après l'agence de presse japonaise Kyodo News, « Shusenjo : le principal champ de bataille de la question des femmes de réconfort » a été présenté lors du Kawasaki Shinyuri Film Festival.Il s’agit d’un long métrage documentaire réalisé par le cinéaste américano-japonais Miki Dezaki. Il couvre des informations et des entretiens avec 30 experts de Corée, du Japon et des États-Unis, ainsi que des revues et documents nationaux sur les conditions de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impériale japonaise, lors de la Seconde guerre mondiale.La projection de ce film, déjà sorti en salle en avril dernier dans l’archipel, avait été suspendue face aux plaintes déposées par des activistes conservateurs japonais.Mais cette décision, qui va à l’encontre de la liberté d’expression, a déclenché une avalanche de critiques. L’organisateur du festival a fini par autoriser la projection du documentaire le jour de clôture, comme cela était prévu dans le programme initial.