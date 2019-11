Li Keqiang : sommet entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon à Chengu en décembre

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre chinois a annoncé que son pays accueillerait au mois de décembre un sommet avec la Corée du Sud et le Japon dans la ville de Chengdu. Li Keqiang a fait cette annonce hier à Bangkok à l’issue d’un entretien avec son homologue japonais Shinzo Abe, tenu en marge du sommet de l’Asean Plus Trois (APT).A ce propos, la presse japonaise a expliqué que les trois pays coordonnaient actuellement la date de cette rencontre tripartite, qui devrait se tenir à la fin du mois prochain.Le président sud-coréen Moon Jae-in et le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe doivent y prendre part. Toute l’attention se porte sur la possibilité pour eux d’avoir un nouveau tête-à-tête officiel, le premier, s’il a lieu, depuis septembre 2018. Les deux leaders s’étaient alors entretenus à New York en marge de l’assemblée générale des Nations unies.Selon les médias nippons, la possibilité pour Tokyo d’accepter ce sommet serait mince, à moins que Séoul ne propose une solution s’agissant de l’épineux dossier portant sur le verdict rendu par la justice sud-coréenne, à propos du travail forcé de Coréens dans l’archipel pendant la Seconde guerre mondiale.