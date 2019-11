Moon Jae-in rencontre le conseiller de Trump à la sécurité nationale à Bangkok

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a rencontré hier à Bangkok le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, qui participe au sommet de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) en qualité d’émissaire spécial de Donald Trump.D’après la porte-parole de la Cheongwadae, Moon Jae-in a d’abord félicité Robert O’Brien pour sa prise de fonction à la tête du Conseil de sécurité nationale. Il a ensuite affirmé que la coopération étroite entre lui et Donald Trump avait joué un rôle important dans le développement, réciproquement bénéfique, de l’alliance entre les deux pays et dans les progrès du processus de paix dans la péninsule. Dans la foulée, il a préconisé la continuité d’un travail en étroite communication entre les présidences des deux alliés.Lorsque le quatrième « National Security Advisor » de Trump lui a demandé des conseils pour faire avancer le dialogue avec Pyongyang, le dirigeant sud-coréen a souligné la nécessité de faire preuve de patience. Les deux hommes ont aussi échangé sur les relations tendues entre Séoul et Tokyo.Par ailleurs, O’Brien a transmis au locataire de la Maison bleue une lettre personnelle de son président, qui y a présenté ses condoléances suite au décès de sa mère la semaine dernière.Dans celle-ci, le milliardaire républicain a écrit espérer que lui et son homologue sud-coréen continueront à avancer vers leur objectif commun de dénucléariser la Corée du Nord et d’instaurer la paix dans la péninsule. Et d’ajouter que leurs deux pays déploient toujours des efforts pour que les familles séparées de part et d’autre de la frontière se retrouvent.