Pentagone : « Vigilant Ace » sera mené comme prévu en décembre

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis et la Corée du Sud lanceront comme prévu en décembre leur vaste exercice aérien conjoint, baptisé « Vigilant Ace ». C’est ce qu’a rapporté hier la Voix de l’Amérique (VOA).Une annonce faite par le porte-parole du département américain de la Défense dans un e-mail adressé à la radio. Dave Eastburn y a précisé que les procédures nécessaires étaient actuellement en cours de préparation pour effectuer les manœuvres.Pourtant, des sources gouvernementales sud-coréennes avaient estimé dimanche que les deux alliés ne mèneraient pas cet exercice cette année, comme ce fut déjà le cas l’an dernier. Un responsable de l’administration de Moon Jae-in a lui aussi affirmé que les positions des ministères de la Défense des deux pays consistaient à poursuivre et soutenir les efforts diplomatiques envers la Corée du Nord. L’objectif reste le même : parvenir à la dénucléarisation du régime communiste, qui qualifiait l’opération de « provocation totale ».L’annonce du Pentagone a été commentée aujourd’hui par une source gouvernementale sud-coréenne. Selon celle-ci, Séoul et Washington effectueront bien dans le courant du mois l’exercice en question, mais dans un format réduit. Et il ne portera pas non plus le nom de « Vigilant Ace ».La décision finale sera confirmée lors de la prochaine réunion consultative sur la sécurité (SCM) entre les deux alliés, prévue mi-novembre dans la capitale sud-coréenne.