Qui sortira gagnant du rachat d'Asiana Airlines ?

Photo : YONHAP News

La procédure de l’appel d’offres pour le rachat d’Asiana Airlines sera lancée ce jeudi. Parmi les différents candidats, deux consortiums s’imposent aujourd’hui. Le premier est constitué du groupe Aekyung et de Stonebridge Capital, et le deuxième, de Hyundai Development Company et de Mirae Asset.Sur le marché sud-coréen des vols intérieurs, Korean Air, Asiana Airlines et Jeju Air représentent chacun 23 %, 19,5 % et 14,7 %. Pour les vols internationaux, leur part de marché est respectivement estimée à 22 %, 15 % et 9 %.Si le conglomérat Aekyung, exploitant de Jeju Air, rachète Asiana Airlines, il deviendra alors le nouveau leader du secteur. Mais pour cela, il faudra débourser une somme astronomique, à savoir 1 500 milliards de wons, soit environ 1,16 milliard d’euros.Sur le marché du low-cost, la donne semble également évoluer. Des rumeurs persistantes laissent penser à un possible rachat de la compagnie Eastar Jet, malgré le démenti officiel de celle-ci.