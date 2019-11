Le secrétaire d’Etat adjoint américain à la croissance économique à Séoul

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat adjoint américain chargé de la croissance économique, de l’énergie et de l’environnement a entamé aujourd’hui un voyage de trois jours à Séoul. L’objet de son déplacement est de discuter avec la Corée du Sud des meilleurs moyens d’élargir la coopération économique entre les deux nations.D’après le département d’Etat américain, Keith Krach prendra part à deux conférences dédiées aux relations sud-coréano-américaines. Il s’agit de la 4e réunion du conseil consultatif économique de haut niveau et du 3e forum économique public-privé.Le haut diplomate a également rendez-vous avec des responsables gouvernementaux sud-coréens et des représentants de milieux d’affaires des deux pays.A cette occasion, le ministère américain a évoqué le fait que les deux alliés avaient mis en vigueur un accord bilatéral de libre-échange, autrement appelé « Korus », et qu’ils l’avaient renégocié l’an dernier. Dans le même temps, il a quantifié les volumes de marchandises et de services échangés entre la Corée du Sud et les Etats-Unis à plus de 167 milliards de dollars.S’agissant du montant des investissements sud-Coréens aux USA, il a atteint un nouveau record avec 58,3 milliards de dollars en 2018, permettant de générer pas moins de 53 000 emplois.