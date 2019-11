La Corée du Nord fustige le rapport américain qui la considère comme Etat parrain du terrorisme

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a critiqué le département d’Etat des Etats-Unis qui l’a désignée comme « État soutenant le terrorisme » dans son rapport de 2018 dévoilé vendredi dernier.Selon un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, cette désignation constitue une offense voire une trahison envers le pays communiste, dans un contexte actuel très sensible, où le dialogue entre Pyongyang et Washington reste dans l’impasse.Dans un entretien publié aujourd’hui par l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), il a martelé que le régime de Kim Jong-un s’opposait à toutes sortes de soutien au terrorisme.Rappelons que la Corée du Nord a été retiré de la liste des Etats commanditaires du terrorisme en 2008 par le gouvernement Bush. Le président Donald Trump l’a réintégré le 20 novembre 2017, évoquant les risques liés à la menace nucléaire nord-coréenne, et suite à l’utilisation d'un agent neurotoxique par Pyongyang pour tuer Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen, en Malaisie.Depuis cette date, l'Etat ermite figure toujours sur la liste noire américaine, à côté de l'Iran, du Soudan et de la Syrie. D’après le département d’Etat américain, le régime de Pyongyang a soutenu de manière répétée des actes de terrorisme au niveau international.