PPA : la battue aux sangliers sauvages se poursuit

Photo : YONHAP News

La lutte contre la peste porcine africaine (PPA) continue. Le gouvernement a lancé aujourd’hui une quatrième opération de traque aux sangliers sauvages dans des zones situées près de la frontière nord-coréenne.La battue durera cette fois trois jours et un important contingent de chasseurs indépendants et de l’armée, ainsi que des pompiers, sont mobilisés. Ils sont autorisés à abattre ou capturer les bestiaux.L’épizootie est apparue en Corée du Sud à la mi-septembre. Depuis, plus de 433 000 cochons ont été tués ou le seront bientôt. Le pays a dénombré 20 sangliers sauvages contaminés par la maladie depuis le 3 octobre, date à laquelle le premier sanglier infecté a été retrouvé mort.