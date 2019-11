Coup d’envoi du festival de films sud-coréens de Londres

Photo : YONHAP News

La 14e édition du festival du film sud-coréen (LKFF) vient de s’ouvrir dans la capitale anglaise. Le programme, qui s’annonce copieux, compte une soixantaine de productions, avec en soirée d’ouverture « The Seashore Village », l’un des chefs d’œuvre de Kim Soo-yong. Il a été projeté vendredi dernier au Regent Street Cinema. Kim est un réalisateur emblématique du pays du Matin clair.Agé de 90 ans, il a dirigé pas moins de 109 œuvres cinématographiques depuis 1958. Il était lui-même présent à la cérémonie d’ouverture aux côtés de Chung Ji-young et Chang Yoon-hyun, qui ont réalisé respectivement « North Korean Partisan In South Korea » et « The Night Before Strike ». Ils ont eux aussi rencontré les spectateurs londoniens.Le festival fermera ses portes le 14 novembre avec comme film de clôture « Scattered Night », co-réalisé par Lee Ji-hyoung et Kim Sol. Une tournée de projections sera ensuite organisée dans six villes britanniques, dont Manchester et Belfast.