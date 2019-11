Photo : YONHAP News

Soleil, air pur, température de saison… quoi demander de plus ? Le beau temps sera une nouvelle fois au rendez-vous sur la majeure partie du territoire. Seuls quelques nuages viendront ici et là couvrir un ciel principalement bleu. Un temps idéal pour les randonneurs ou pour profiter des couleurs automnales des feuillages.Au niveau des températures cet après-midi, elles atteindront 21°C à Busan, 20°C à Daegu et sur l’île de Jeju, 19°C à Daejeon, 18°C à Séoul et 17°C à Incheon.