Monts Geumgang : le ministre de la Réunification entendu au Parlement

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification Kim Yeon-chul a été auditionné aujourd’hui par la commission ad hoc du budget de l’Assemblée nationale, qui examine actuellement le projet de budget 2020.L’un des députés l’a alors interrogé sur les intentions réelles du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a récemment ordonné la destruction des infrastructures aménagées par la Corée du Sud au complexe touristique des monts Geumgang, en territoire nord-coréen.Le ministre a répondu croire que le pays communiste souhaitait ainsi manifester sa volonté de redémarrer seul, ou avec le soutien d’autres pays étrangers, les circuits touristiques.Questionné sur l’annonce de son ministère, qui s’est engagé à trouver une solution « créative » à la question de la relance de ces excursions pour les sud-Coréens, Kim a expliqué se concerter étroitement avec les opérateurs concernés sur les projets à mener immédiatement ou à moyen et long termes. Il a alors précisé que le complexe en question était à la fois un lieu de tourisme, d’échanges sociaux et culturels, mais aussi de retrouvailles pour les familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle.