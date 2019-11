Monts Geumgang : Séoul propose de nouveau à Pyongyang une réunion de travail

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a envoyé à Pyongyang un deuxième message, dans la lignée du premier, à savoir la proposition d’un contact intercoréen en face-à-face afin de régler le dossier du complexe touristique des monts Geumgang, en territoire nord-coréen.Séoul a expédié une première lettre le 28 octobre, trois jours après que le Nord lui ait demandé, lui aussi via ce type de correspondance, de retirer ses bâtiments sur le site. Le pays communiste a, le lendemain, refusé la proposition du Sud, préférant résoudre le problème au travers d’un échange de documents.A en croire le ministère de la Réunification, la nouvelle offre de Séoul a été envoyée hier au comité nord-coréen pour la paix en Asie-Pacifique, et ce par le biais du Bureau de liaison intercoréen de Gaeseong. Le Sud y a précisé qu’il créerait une équipe composée de responsables gouvernementaux et de représentants des entreprises concernées pour mener une inspection sur place. Ainsi, il a de nouveau insisté sur la nécessité d’une rencontre pour discuter de ce problème.