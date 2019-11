Différends historiques Séoul-Tokyo : Moon Hee-sang propose des solutions

Photo : YONHAP News

En visite au Japon, le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Moon Hee-sang a présenté plusieurs propositions afin de régler les contentieux historiques opposant la Corée du Sud au Japon. Des dossiers portant notamment sur les travailleurs forcés et les femmes de réconfort.S’exprimant hier devant les étudiants de l’université Waseda à Tokyo, il a en effet proposé une formule baptisée « 1+1+α », afin de dédommager les victimes sud-coréennes. Celle-ci consiste, plus précisément, à lancer un appel à des contributions financières de la part d’entreprises des deux pays ainsi qu’aux dons des sud-Coréens et des Japonais.Moon a aussi plaidé pour l’utilisation de 6 milliards de wons, soit environ 4,67 millions d'euros, le reste de l’argent versé par Tokyo dans le cadre de la création de la « Fondation réconciliation et guérison ». Un établissement mis en place pour aider les anciennes victimes d’abus sexuels de la part de l’armée nippone pendant la Seconde guerre mondiale, après un accord passé entre les deux voisins. C’était en 2015, sous l’administration de la précédente présidente de la République, Park Geun-hye. Mais la fondation a finalement été fermée après l’arrivée de Moon Jae-in au pouvoir.Hier, le patron du Parlement a souligné en même temps que les deux nations devraient organiser au plus vite un sommet entre leurs dirigeants pour réorienter leurs relations vers l’avenir.À cette occasion, il en a profité pour présenter une fois de plus ses excuses pour les propos qu’il avait tenus au début de l’année. Ceux-ci avaient suscité l’ire de certains Japonais. Pour rappel, dans une interview avec l’agence Bloomberg au mois de février, il avait affirmé que l'ex-empereur Akihito devait s'excuser pour l'esclavage sexuel perpétré durant la colonisation nippone.A en croire un responsable gouvernemental japonais, cité par la télévision publique NHK, la proposition de Moon Hee-sang n’est pas acceptable.