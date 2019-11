L’excédent courant à son plus haut niveau depuis 11 mois en septembre

Photo : YONHAP News

L’excédent courant de la Corée du Sud au mois de septembre dernier a atteint son plus haut niveau depuis 11 mois. Selon les données publiées par la Banque de Corée (BOK), le chiffre s’établit à 7,48 milliards de dollars. Néanmoins, son rythme de croissance reste faible par rapport à il y a un an.Cette embellie s’explique en grande partie par le surplus commercial, qui a atteint son niveau le plus élevé depuis octobre 2018, avec 8,84 milliards de dollars. Un accroissement qui reste léger à cause d’une chute des exportations plus importante que celle des importations. Les ventes à l’étranger poursuivent leur recul depuis maintenant dix mois, soit -10,3 % sur un an, à 43,01 milliards de dollars. Une situation attribuable aux échanges mondiaux en berne, sur fond de guerre commerciale Washington-Pékin et un faible rebond du secteur des semi-conducteurs.S’agissant des importations, elles ont diminué pour le cinquième mois consécutif en enregistrant une baisse de 3 % en glissement annuel à 37,17 milliards de dollars. Alors que les achats des biens de consommation étrangers, comme les produits électroménagers et les voitures ont progressé, ceux des matériaux ont reculé en raison de la chute des prix du baril.Plus précisément, le solde négatif des services s’est accru sur un an à 2,51 milliards de dollars. La balance dans le secteur des transports a affiché un déficit de 320 millions de dollars alors qu’elle était positive il y a un an. Idem pour celle du tourisme qui a reculé à 780 millions de dollars grâce à l’augmentation du nombre de touristes étrangers.