Boeing 737-NG : des fissures découvertes sur deux appareils comptant moins de 30 000 vols

Photo : YONHAP News

Des fissures viennent d’être découvertes sur deux nouveaux Boeing 737-NG, cette fois-ci appartenant à la compagnie low-cost Eastar Jet. Ces avions ont aussitôt été immobilisés. Ils ont tous deux volé moins de 30 000 fois.Les transporteurs sud-coréens totalisent désormais 11 appareils de ce modèle défectueux.D’après le ministère des Transports, les défauts ont été découverts dans la partie reliant les ailes au fuselage, comme ce fut le cas pour les neuf autres appareils. En conséquence, il a décidé d’achever avant la mi-novembre les inspections des 22 avions qui ont effectué entre 22 600 et 30 000 vols, ainsi que celles qui portent sur les 86 autres appareils restants, et ce le plus vite possible.Par ailleurs, une équipe de réparation de l’avionneur américain est arrivée à Séoul jeudi dernier afin d’entamer, dès le lendemain, des opérations de restauration.