Financement des GI’s : le chef de la délégation américaine à Séoul

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis reprendront dans le courant du mois, à Séoul, les négociations visant à déterminer leurs prochaines contributions financières au stationnement des troupes US dans la péninsule.En amont de ces discussions, le chef de la délégation américaine James DeHart est arrivé hier à Séoul. Il s’agit d’un déplacement officieux qui s’étendra jusqu’à samedi. Pendant ce voyage qualifié d’exceptionnel par la presse sud-coréenne, il rencontrera des responsables gouvernementaux de la diplomatie et de la sécurité nationale, ainsi que ceux des forces américaines. Sans oublier bien-sûr son homologue Jeong Eun-bo. Le diplomate américain sera également reçu par des députés et des journalistes.A en croire un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, DeHart devrait écouter les avis de ses interlocuteurs afin de faire aboutir les négociations au plus vite. Ces pourparlers doivent s’achever en principe avant la fin de l’année.