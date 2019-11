Une équipe spéciale mise en place pour enquêter sur le naufrage du ferry Sewol

Photo : YONHAP News

Le ministère public va mettre sur pied une équipe spéciale chargée de faire toute la lumière sur le naufrage du ferry Sewol en 2014.Cette équipe sera placée sous la direction du parquet général. Elle a à sa tête le président du Parquet régional d’Ansan et est dirigée par le département contre la corruption et les crimes graves. Les enjeux sur lesquels le comité d’investigation spéciale sur cette tragédie s’est déjà penché seront désormais passés en revue.L’association composée de familles des victimes a annoncé samedi dernier son intention de dénoncer 122 responsables liés à cette affaire lors d’une manifestation. Parmi eux figurent notamment l’ancienne présidente de la République Park Geun-hye, son secrétaire général Kim Ki-choon et le ministre de la Justice de l’époque Hwang Kyo-ahn, actuellement président du Parti Liberté Corée (PLC), le premier parti d’opposition.Pour en revenir au comité, celui-ci a signifié que le garde-côte avait mis 4h 41 entre le repérage et le transport des noyés vers l’hôpital, mais qu’il n’avait ensuite pas eu recours aux hélicoptères alors que ceux-ci étaient disponibles.Pour rappel, ce malheureux accident a fait 304 victimes dont la plupart étaient des lycéens en voyage scolaire.