David Stilwell : la conversation Moon-Abe de Bangkok est un signal encourageant

Photo : YONHAP News

Arrivé hier soir à Séoul, le secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis pour l’Asie orientale et le Pacifique David Stilwell a été reçu ce matin par la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha et d’autres hauts responsables de son ministère.Lors d’une rencontre avec les journalistes, à l’issue de cet entretien, il a montré un intérêt particulier pour la récente conversation entre le président sud-coréen et le Premier ministre japonais, la qualifiant d’encourageante. Pour rappel, Moon Jae-in et Shinzo Abe ont eu un bref entretien lundi à Bangkok, peu avant le début du sommet de l’Asean Plus Trois (APT).Pour Stilwell, les relations entre Séoul et Washington, et leur alliance, sont le pivot de la paix et de la sécurité en Indo-Pacifique, mais la stratégie américaine vis-à-vis de cette région et la nouvelle politique du Sud souhaitée par Séoul se chevauchent. Il est en conséquence important de mieux comprendre les préoccupations mutuelles et les secteurs potentiels de coopération.Sur le sujet de l’accord sud-coréano-japonais de partage de renseignements militaires (GSOMIA), le haut diplomate a préféré éviter de répondre aux questions.