Alex Wong fait le lien entre la paix et le brillant avenir de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’émissaire spécial adjoint du département d’Etat américain pour la Corée du Nord a évoqué la nécessité de mettre un terme à l’hostilité entre Pyongyang et Washington, qui perdure depuis 70 ans.Dans la foulée, Alex Wong a ajouté que l’établissement d’un système de paix dans la péninsule revêt une importance fondamentale dans le cadre de la vision de Trump, qui souhaite un brillant avenir au royaume ermite. Il n’a pas précisé pour autant les moyens pour y parvenir.Ces remarques ont été faites lors de sa prise de parole dans un forum organisé hier par le Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank basé à Washington.Des propos qui interviennent alors que les négociations entre les deux pays sur le nucléaire font toujours du surplace après celles de Stockholm début octobre. Il aurait voulu par là faire passer un message plutôt positif au régime de Kim Jong-un, qui continue d’exiger ouvertement des USA des garanties de sécurité.