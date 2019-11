Vietnamiennes et Chinois, les plus nombreux à trouver l’amour en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les mariages internationaux se multiplient en Corée du Sud. A en croire les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), 23 773 couples mixtes se sont mariés en 2018, soit une hausse de 8,5 % sur un an. Un accroissement pour la deuxième année consécutive. Le chiffre représente 9,2 % du nombre total des mariages dans le pays du Matin clair.67 % de ces couples comptent une étrangère et 19,6 % un étranger. 14,6 % comprennent une personne naturalisée.Parmi les femmes étrangères, les Vietnamiennes étaient les plus nombreuses avec 30 % des mariages. Viennent ensuite les Chinoises (21,6 %) et les Thaïlandaises (6,6 %). Du côté des maris, les Chinois arrivent en tête avec 9,4 %, suivis des Américains (6,2 %) et des Vietnamiens (2,5 %).L’âge moyen, pour des premiers mariages, était de 36,4 ans pour les hommes et de 28,3 ans pour les femmes, soit une augmentation de 0,3 et 0,2 an respectivement. Les régions qui ont accueilli le plus de couples internationaux étaient l’île de Jeju et la province de Chungcheong du Sud.Le nombre de divorces a diminué de 0,5 % en glissement annuel pour atteindre 10 254. Les couples venant de différents pays ont mis au monde 18 079 bébés en 2018. Le chiffre représente 5,5 % de la totalité des naissances dans le pays.