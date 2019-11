Cheongwadae : Pyongyang pas totalement capable de tirer un ICBM depuis un véhicule mobile

Photo : YONHAP News

La polémique ne désenfle pas. Certains médias continuent de s’en prendre à la Cheongwadae, à l’armée et aux services de renseignement suite à leur évaluation contradictoire concernant les capacités de Pyongyang à tirer ou non un missile balistique intercontinental (ICBM) depuis un tracteur-érecteur-lanceur (TEL), autrement dit un véhicule mobile.La Maison bleue se défend contre ces critiques. Dans un dossier de presse distribué hier, elle a riposté précisant qu’il s’agissait juste d’interprétations divergentes entre les trois parties visées par les médias. En clair, celles-ci jugent que la Corée du Nord ne dispose pas encore de techniques adéquates lui permettant de tester un tir d’ICBM depuis un TEL.La Cheongwadae a précisé que jusqu’à présent, le Nord avait effectué des tirs à trois reprises, mais qu’il avait utilisé le véhicule mobile seulement pour transporter l’engin et l’ériger verticalement.