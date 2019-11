SIPRI : Pyongyang pourrait mettre au point le système militaire conjugué à l’IA

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord pourrait, dans un proche avenir, recourir à la technologie de l’intelligence artificielle (IA) dans le cadre de ses activités militaires. C’est ce qu’a affirmé l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) dans son 2e volume du rapport sur « l'impact de l'intelligence artificielle sur la stabilité stratégique et le risque nucléaire : perspectives est-asiatique » publié le mois dernier.Selon cette étude, le régime de Kim Jong-un consacre beaucoup d’efforts et d’investissements pour le développement de technologies liées aux réseaux de neurones artificiels, à la robotique, aux systèmes non habités et au cyberespace.Le rapport s’est surtout penché sur le renforcement de la capacité qu’a le royaume ermite à mener des cyberattaques. Sa conjugaison à l’IA pouvant paralyser les systèmes de contrôle de l’arme nucléaire de Séoul et de Washington. S'ajoute aussi la progression des techniques en matière de robot mobile autonome qui risque de servir à améliorer les véhicules aériens sans pilote (UAV).L'institut suédois indique que le régime communiste pourrait équiper des aéronefs et des sous-marins non habités d’ogives nucléaires. Il se veut cependant rassurant, cette possibilité demeurant infime, pour le moment, en raison des contraintes technologiques et de la difficulté à obtenir les pièces nécessaires, résultant des sanctions imposées par l’Union européenne.Par ailleurs, le SIPRI a évalué que Séoul était doté de bases économique et technique nécessaires permettant l’intégration de l’IA dans des systèmes non habités.