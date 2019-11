Lee Do-hoon à Moscou pour un possible entretien avec son homologue nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le représentant nucléaire sud-coréen s'est envolé aujourd’hui pour Moscou afin de participer à une conférence sur la non-prolifération. Un entretien avec le ministre adjoint russe des Affaires étrangères chargé des affaires d’Asie-Pacifique est également prévu demain. Lee Do-hoon et Igor Morgulov devraient échanger sur la situation dans la péninsule et les suites des dernières négociations de travail entre Washington et Pyongyang, début octobre, à Stockholm.Le négociateur nucléaire sud-coréen a prévu d’assister à un certain nombre de sessions dans le cadre de ce forum, notamment une consacrée à la péninsule coréenne. A cette occasion, il se peut que Lee rencontre son homologue nord-coréen Jo Chol-su et le nouvel émissaire spécial du département américain pour la Corée du Nord, Mark Lambert.Interrogé sur cette possibilité, et celle d’une réunion entre les représentants de Washington et de Pyongyang, l’officiel sud-coréen n’a pas souhaité répondre.Il est également envisageable qu’une réunion, rassemblant les délégués des pays qui participaient aux anciens pourparlers à six sur la dénucléarisation, à savoir les deux Corées, les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Japon, soit organisée en marge de cette conférence, les responsables de Pékin et de Tokyo ayant aussi été conviés.